У столиці Фінляндії було прибрано отриманий у подарунок від СРСР пам'ятник "Мир у всьому світі"

11:45 08 серпня Київ, Україна

У столиці Фінляндії демонтували подарований ще СРСР 1989 року пам'ятник під назвою "Мир у всьому світі", повідомив фінський телеканал Yle.



Пам'ятник належить Художньому музею Гельсінкі і буде доставлений на склад у регіоні Східна Всемаа. Через великі розміри його планують перевезти з Гельсінкі морем баржею.



Повідомляється, що Гельсінкі отримав монумент від москви у 1989 році, відкрили його у 1990 році, і вже тоді пам'ятник викликав багато дискусій.



Троє студентів облили монумент смолою і обліпили пір'ям у 1991 році, щоб донести до суспільства думку про те, що подарована статуя не підходить Гельсінкі.



Громадська дискусія про доречність пам'ятника також спалахнула останніми місяцями після нападу росії на Україну. Навесні на постамент нанесли напис "світові гроші", а до рук людських постатей пам'ятника вклали прапори України.



