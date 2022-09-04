У столиці Чехії відбувся масовий проросійський мітинг

У центрі Праги у суботу, 3 вересня, пройшов масовий мітинг, у якому взяли участь близько 70 тисяч людей. Вони вимагали припинити постачання зброї Україні та розпочати діалог із росією. Про це повідомляє Ceske Noviny.

"Збори на Вацлавській площі проходять мирно, і нам поки що не доводилося вирішувати якихось серйозних проблем", - повідомила чеська поліція.

Зазначається, що частина мітингувальників принесла плакати проти ЄС, НАТО, прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, "зеленого курсу" для Європи та проти відмови уряду співпрацювати з росією. Також вдалося зустріти стенди та прапори Комуністичної партії Чехії, а також євроскептичного руху Триколор.

Вимоги протестувальників полягають у відставці уряду та наданні можливості їх експертам вести переговори щодо купівлі газу та нафти.

"Чеській Республіці потрібен чеський уряд. Уряд Фіали може бути українським, можливо, брюссельським, але точно не чеським", - сказала голова Триколору Зузана Майєрова Заграднікова.

Вона вимагає від уряду зниження податків, скасування санкцій проти РФ та припинення постачання зброї в Україну.

Фіала відреагував на мітинг і заявив, що демонстрація ініційована силами, які заявляють про свою проросійську позицію та виступають проти інтересів Чехії.

Раніше повідомлялося, що чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон, проводячи таким чином паралель між окупацією Чехословаччини у серпні 1968 року та російським вторгненням до України у 2022 році.. Чехи зібрали майже $1 млн для ЗСУ.