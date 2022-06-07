У Стокгольмі відбулася акція з нагоди міжнародного Дня безневинних дітей-жертв агресії

11:47 07 червня Київ, Україна

Швеція продовжує підтримувати український народ у зв'язку з російським вторгненням.

4 червня у Стокгольмі провели акцію з нагоди міжнародного Дня безневинних дітей-жертв агресії.

Активісти та впливові спікери закликали світову спільноту звернути увагу на кричущу ситуацію, в якій перебувають тисячі українських дітей, які стали жертвами вбивств, каліцтв, зґвалтувань та примусової депортації російськими військовими.



Серед спікерів були:

Пітер Брюн, генсек організації War Child у Швеції

Фредрік Мальм, член парламенту та 2-й віцеглава лібералів

Робін Захарі, керівник канцелярії організації Skiftet

Туве Ліфвендаль, головний політичний редактор Svenska Dagbladet – SvD

Андрій Мельничук, представник української католицької місії.

Серед закликів звучали вимоги надати Україні більше зброї, жорсткіші санкції та повне ембарго на торгівлю з росією, включаючи викопне паливо, спонукання росії створити "зелені коридори" для евакуації постраждалих цивільних, продовжувати підтримку Міжнародного кримінального суду проти росії у Гаазі, висилка російських дипломатів зі Швеції, надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.



Акція супроводжувалася збором підписів за електронну петицію «Допоможемо припинити вбивства, злочини та звірства, які скоюють російські солдати проти дітей в Україні» та плетінням камуфляжних сіток для бійців ЗСУ.



Варто зазначити, що Швеція продовжує надавати істотну гуманітарну та військову підтримку Україні: днями уряд анонсував четверте постачання озброєння, яке, крім протитанкового, міститиме також протикорабельну зброю.