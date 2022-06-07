У Стокгольмі відбулася акція з нагоди міжнародного Дня безневинних дітей-жертв агресії

Швеція продовжує підтримувати український народ у зв'язку з російським вторгненням.
4 червня у Стокгольмі провели акцію з нагоди міжнародного Дня безневинних дітей-жертв агресії.
Активісти та впливові спікери закликали світову спільноту звернути увагу на кричущу ситуацію, в якій перебувають тисячі українських дітей, які стали жертвами вбивств, каліцтв, зґвалтувань та примусової депортації російськими військовими.
Серед спікерів були:
Серед спікерів були:
- Пітер Брюн, генсек організації War Child у Швеції
- Фредрік Мальм, член парламенту та 2-й віцеглава лібералів
- Робін Захарі, керівник канцелярії організації Skiftet
- Туве Ліфвендаль, головний політичний редактор Svenska Dagbladet – SvD
- Андрій Мельничук, представник української католицької місії.
Серед закликів звучали вимоги надати Україні більше зброї, жорсткіші санкції та повне ембарго на торгівлю з росією, включаючи викопне паливо, спонукання росії створити "зелені коридори" для евакуації постраждалих цивільних, продовжувати підтримку Міжнародного кримінального суду проти росії у Гаазі, висилка російських дипломатів зі Швеції, надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.
Акція супроводжувалася збором підписів за електронну петицію «Допоможемо припинити вбивства, злочини та звірства, які скоюють російські солдати проти дітей в Україні» та плетінням камуфляжних сіток для бійців ЗСУ.
Варто зазначити, що Швеція продовжує надавати істотну гуманітарну та військову підтримку Україні: днями уряд анонсував четверте постачання озброєння, яке, крім протитанкового, міститиме також протикорабельну зброю.
Акція супроводжувалася збором підписів за електронну петицію «Допоможемо припинити вбивства, злочини та звірства, які скоюють російські солдати проти дітей в Україні» та плетінням камуфляжних сіток для бійців ЗСУ.
Варто зазначити, що Швеція продовжує надавати істотну гуманітарну та військову підтримку Україні: днями уряд анонсував четверте постачання озброєння, яке, крім протитанкового, міститиме також протикорабельну зброю.
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