У Стамбулі пройшла масштабна акція противників ЛГБТ

13:40 20 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє агентство Associated Press News.



Курсат Мікан, один із організаторів акції, заявив, що учасники зібрали понад 150 тисяч підписів, щоб вимагати від парламенту Туреччини ухвалити новий закон, який має заборонити те, що вони називають “пропагандою ЛГБТ, яка пронизує Netflix, соціальні мережі, мистецтво та спорт”.



Також демонстранти тримали в руках плакат із написом: "Захист сім'ї - питання національної безпеки".



ЛГБТ-прайди заборонені в Туреччині з 2015 року, а турецькі чиновники називають ЛГБТ-людей "збоченцями", які прагнуть завдати шкоди традиційним сімейним цінностям.



Стамбулі пройшла багатотисячна акція протесту, яка отримала назву "Великі сімейні збори", люди вимагали від уряду закриття та заборони діяльності ЛГБТ -організацій.Про це повідомляє агентство Associated Press News.Курсат Мікан, один із організаторів акції, заявив, що учасники зібрали понад 150 тисяч підписів, щоб вимагати від парламенту Туреччини ухвалити новий закон, який має заборонити те, що вони називають “пропагандою ЛГБТ, яка пронизує Netflix, соціальні мережі, мистецтво та спорт”.Також демонстранти тримали в руках плакат із написом: "Захист сім'ї - питання національної безпеки".ЛГБТ-прайди заборонені в Туреччині з 2015 року, а турецькі чиновники називають ЛГБТ-людей "збоченцями", які прагнуть завдати шкоди традиційним сімейним цінностям.

Представники ILGA Europe – міжнародної асоціації лесбіянок, геїв, бісексуалів, транс- та інтерсекс-людей, яка займається питаннями дотримання прав людини для представників ЛГБТ, – написали у Twitter, що їх турбує зростання ризику насильства щодо меншин. Офіс Amnesty International у Туреччині заявив про порушення принципів рівності та недискримінації.