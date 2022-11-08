У Стамбулі збудували підземний фунікулер

08:25 08 листопада Київ, Україна

Наприкінці жовтня у Стамбулі було відкрито фунікулер. Протяжність лінії, якою рухається фунікулер, 900 метрів, а ухил – 13%. Це вже четверта та найдовша лінія у Стамбулі.

Цікаво, що фунікулер збудований під землею.

За наявною інформацією, пропускна спроможність фунікулера становить 2 000 пасажирів на годину. 900 метрів вагон долає за 2,5 хвилини.

Верхня станція з'єднана з вестибюлем кінцевої станції лінії метро M6, нижня – з поромною переправою через Босфор з європейської сторони на азіатську. Весь шлях вагон фунікулера долає за дві з половиною хвилини.