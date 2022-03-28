У США завершилися вибори президента: лідирує Байден

09:34 04 листопада Київ, Україна

По всій країні завершили роботу виборчі дільниці, останніми голосували жителі Аляски і Гаваїв.

Про це свідчать дані The Washington Post.

Згідно з ними, Байден лідирує в 9 штатах і набирає вже 220 голосів виборців. Загальна кількість виборців, які проголосували за демократа - 65 495 195.

Для того, щоб кандидат був обраний президентом, він повинен набрати більше ніж 270 голосів виборців.

За підсумками довиборів до Конгресу складається така картина: голоси ще рахуються, але на виборах в палату представників з великим відривом поки лідирують республіканці, на виборах в Сенат партії йдуть поряд.