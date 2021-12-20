У США заборонили угоди з TikTok і WeChat

16:11 07 серпень Київ, Україна

Американцям заборонено здійснювати будь-які угоди, пов'язані з сервісом TikTok і месенджером WeChat , відповідний указ підписав глава держави Дональд Трамп.

Відзначається, що обидва документи набудуть чинності через 45 днів, 20 вересня.



Зазначено, що документи забороняють угоди будь-яких людей, що підпадають під американську юрисдикцію, з цими компаніями та їх дочірніми структурами.





Однак представник Білого дому заявив, що указ, що стосується WeChat, поширюється тільки на ті угоди, які пов'язані з месенджером, але не з іншими структурами Tencent (у компанії є частки в Tesla, Snap і Spotify) Що ж спонукало Трампа прийняти таке рішення?

Він вважає, що TikTok і WeChat загрожують не тільки безпеки країни, а ще зовнішній політиці і економіці США.



Так, в указах сказано, що через додатки уряд Китаю може стежити за користувачами і передавати конфіденційну інформацію.



Представник ByteDance заявив, що TikTok не передавав і не буде передавати інформацію уряду Китаю.



У свою чергу, в МЗС КНР назвали поведінку адміністрації Трампа "гегемоністським" і таким, що суперечить ринковим принципам і правилам міжнародної торгівлі.