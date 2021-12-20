У США заборонили угоди з TikTok і WeChat

Американцям заборонено здійснювати будь-які угоди, пов'язані з сервісом TikTok і месенджером WeChat, відповідний указ підписав глава держави Дональд Трамп.
Відзначається, що обидва документи набудуть чинності через 45 днів, 20 вересня.
Зазначено, що документи забороняють угоди будь-яких людей, що підпадають під американську юрисдикцію, з цими компаніями та їх дочірніми структурами.
Зазначено, що документи забороняють угоди будь-яких людей, що підпадають під американську юрисдикцію, з цими компаніями та їх дочірніми структурами.
Однак представник Білого дому заявив, що указ, що стосується WeChat, поширюється тільки на ті угоди, які пов'язані з месенджером, але не з іншими структурами Tencent (у компанії є частки в Tesla, Snap і Spotify)
Що ж спонукало Трампа прийняти таке рішення?
Він вважає, що TikTok і WeChat загрожують не тільки безпеки країни, а ще зовнішній політиці і економіці США.
Так, в указах сказано, що через додатки уряд Китаю може стежити за користувачами і передавати конфіденційну інформацію.
Представник ByteDance заявив, що TikTok не передавав і не буде передавати інформацію уряду Китаю.
У свою чергу, в МЗС КНР назвали поведінку адміністрації Трампа "гегемоністським" і таким, що суперечить ринковим принципам і правилам міжнародної торгівлі.
Так, в указах сказано, що через додатки уряд Китаю може стежити за користувачами і передавати конфіденційну інформацію.
Представник ByteDance заявив, що TikTok не передавав і не буде передавати інформацію уряду Китаю.
У свою чергу, в МЗС КНР назвали поведінку адміністрації Трампа "гегемоністським" і таким, що суперечить ринковим принципам і правилам міжнародної торгівлі.
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