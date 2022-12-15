У США заборонили держслужбовцям встановлювати TikTok

09:33 15 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє Bloomberg.



Проєкт підтримали одноголосно. Наступним кроком має стати розгляд у Палаті представників.



Проєкт, запропонований сенатором-республіканцем Джошем Хоулі, акцентує на тому, що сам додаток і компанія-розробник ByteDance Ltd є китайськими і можуть передавати інформацію про користувачів китайським органам влади. З метою нацбезпеки сенат США в голосуванні підтримав заборону встановлення держслужбовцям на робочі телефони або інші пристрої додаток TikTok.Про це повідомляє Bloomberg.Проєкт підтримали одноголосно. Наступним кроком має стати розгляд у Палаті представників.Проєкт, запропонований сенатором-республіканцем Джошем Хоулі, акцентує на тому, що сам додаток і компанія-розробник ByteDance Ltd є китайськими і можуть передавати інформацію про користувачів китайським органам влади.

"Ця програма - троянський кінь для Комуністичної партії Китаю. Це значний ризик безпеки для США, тому поки він (додаток) не припинить усі зв'язки з Китаєм, його не має бути на пристроях державних чиновників", - заявив Хоулі.

Проєкт передбачає винятки – для робочих досліджень фахівців у сфері безпеки, поліціянтів тощо.



У листопаді у ФБР повідомили представникам Комітету з внутрішньої безпеки, що Китай може використовувати TikTok та його дані у своїх цілях, наприклад, за допомогою алгоритмів проводити операції впливу на користувачів, тому що китайські компанії змушені погоджуватися на будь-які вимоги свого уряду.



Представник TikTok після голосування оприлюднив заяву, що проголосований проєкт "не має жодної ролі для захисту національних інтересів безпеки США", і що краще було б спробувати досягти угоди, в якій врахують побоювання американських безпекових фахівців. За інформацією ЗМІ, такі спроби з боку адміністрації Байдена вже були, але домовитись не вдалося.