У США заборонили держслужбовцям встановлювати TikTok

З метою нацбезпеки сенат США в голосуванні підтримав заборону встановлення держслужбовцям на робочі телефони або інші пристрої додаток TikTok.
Про це повідомляє Bloomberg.
Проєкт підтримали одноголосно. Наступним кроком має стати розгляд у Палаті представників.
Проєкт, запропонований сенатором-республіканцем Джошем Хоулі, акцентує на тому, що сам додаток і компанія-розробник ByteDance Ltd є китайськими і можуть передавати інформацію про користувачів китайським органам влади.
Про це повідомляє Bloomberg.
Проєкт підтримали одноголосно. Наступним кроком має стати розгляд у Палаті представників.
Проєкт, запропонований сенатором-республіканцем Джошем Хоулі, акцентує на тому, що сам додаток і компанія-розробник ByteDance Ltd є китайськими і можуть передавати інформацію про користувачів китайським органам влади.
Проєкт передбачає винятки – для робочих досліджень фахівців у сфері безпеки, поліціянтів тощо.
У листопаді у ФБР повідомили представникам Комітету з внутрішньої безпеки, що Китай може використовувати TikTok та його дані у своїх цілях, наприклад, за допомогою алгоритмів проводити операції впливу на користувачів, тому що китайські компанії змушені погоджуватися на будь-які вимоги свого уряду.
Представник TikTok після голосування оприлюднив заяву, що проголосований проєкт "не має жодної ролі для захисту національних інтересів безпеки США", і що краще було б спробувати досягти угоди, в якій врахують побоювання американських безпекових фахівців. За інформацією ЗМІ, такі спроби з боку адміністрації Байдена вже були, але домовитись не вдалося.
У листопаді у ФБР повідомили представникам Комітету з внутрішньої безпеки, що Китай може використовувати TikTok та його дані у своїх цілях, наприклад, за допомогою алгоритмів проводити операції впливу на користувачів, тому що китайські компанії змушені погоджуватися на будь-які вимоги свого уряду.
Представник TikTok після голосування оприлюднив заяву, що проголосований проєкт "не має жодної ролі для захисту національних інтересів безпеки США", і що краще було б спробувати досягти угоди, в якій врахують побоювання американських безпекових фахівців. За інформацією ЗМІ, такі спроби з боку адміністрації Байдена вже були, але домовитись не вдалося.
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