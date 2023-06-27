У США зафіксовано перші випадки малярії за 20 років

У США зафіксовано випадки розповсюдження малярії, що стало першими випадками за останні 20 років. Інформація про це була опублікована Голосом Америки.
За останні два місяці у Сполучених Штатах було зареєстровано п'ять випадків малярії, спричинених укусами комарів. Це перші випадки локального поширення хвороби за два десятиліття.
Центри з контролю та профілактики захворювань США у своєму повідомленні, опублікованому в понеділок, уточнили, що чотири випадки було зафіксовано у Флориді, а один – у Техасі.
Малярія викликається паразитами, що передаються через укуси комарів. Інфіковані люди можуть відчувати лихоманку, озноб та симптоми, схожі на грип. У разі відсутності адекватного лікування, хвороба може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті.
За останні два місяці у Сполучених Штатах було зареєстровано п'ять випадків малярії, спричинених укусами комарів. Це перші випадки локального поширення хвороби за два десятиліття.
Центри з контролю та профілактики захворювань США у своєму повідомленні, опублікованому в понеділок, уточнили, що чотири випадки було зафіксовано у Флориді, а один – у Техасі.
Малярія викликається паразитами, що передаються через укуси комарів. Інфіковані люди можуть відчувати лихоманку, озноб та симптоми, схожі на грип. У разі відсутності адекватного лікування, хвороба може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті.
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