У США зафіксовано першу загибель пацієнта від віспи мавп

09:02 13 вересня Київ, Україна

У США повідомили про смерть пацієнта, який заразився віспою мавп, це перший випадок смерті після зараження цим захворюванням у країні.

"Департамент охорони здоров'я Лос-Анджелеса спільно з федеральними Центрами з контролю та профілактики захворювань США підтвердили першу в країні смерть від віспи мавп", - йдеться в пресрелізі.

Імунітет померлого пацієнта ослаблений. Після зараження його було госпіталізовано, але врятувати його не вдалося, зазначили медики.





Будь-які подробиці про померлого не наводяться. Це перший підтверджений випадок смерті від віспи мавп у США. Загалом у країні захворювання підтверджено у 21 985 осіб.

За даними ВООЗ на середину серпня, випадки віспи мавп зафіксовано у 92 країнах світу, заразилися близько 35 тисяч людей, 12 померли. Більшість випадків зареєстровано у Європі.