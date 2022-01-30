У США зафіксовано масову загибель птахів

17:13 15 вересень Київ, Україна





Більшість загиблих птахів були виявлені на території ракетного полігону Уайт-Сендс і заповідника в штаті Нью-Мексико. Пізніше такі ж випадки були зафіксовані в штатах Колорадо та Техас, а також на території Мексики. На півдні США загинуло близько сотні тисяч перелітних птахів, за однією з версій учених, це може бути пов'язано з недавніми пожежами, які вирували в західних штатах.Більшість загиблих птахів були виявлені на території ракетного полігону Уайт-Сендс і заповідника в штаті Нью-Мексико. Пізніше такі ж випадки були зафіксовані в штатах Колорадо та Техас, а також на території Мексики.

"Це шестизначне число. Ми розуміємо, що це дуже велика подія, сотні, тисячі, а може бути, й мільйони мертвих птахів", - заявила професорка Університету Нью-Мексико Марта Десмонд. За її словами, мова йде про різні види птахів, зокрема, про горобців і різних дроздів.

Місцеві жителі повідомляли, що бачили дивних птахів. Наприклад, птахи, яких зазвичай можна побачити тільки в кущах і на деревах, були помічені на землі. Багато з них були млявими і не реагували на навколишніх, тому, за словами Десмонд, їх збивали машини в кількості, "більшій, ніж будь-коли раніше". На полі для гольфу ластівки, які навіть не вміють ходити, сиділи на землі і підпускали людей до себе.

На думку біологів, одним з факторів загибелі птахів могло стати те, що через пожежі в Каліфорнії та інших західних штатах птахам, можливо, довелося почати міграцію, коли вони фізично ще не були готові до неї. Вони також могли вдихнути дим і пошкодити легені.В цей час вчені з'ясовують, з чим може бути пов'язана масова загибель пернатих.



Десмонд та її команда зібрали близько 300 мертвих птахів і відправили їх до лабораторії судово-медичної експертизи Служби охорони риб та диких тварин США в Орегоні для визначення причини їхньої смерті. Для отримання результатів можуть знадобитися тижні.