У США затримано росіян за звинуваченням у постачанні технологій подвійного призначення

09:58 02 листопада Київ, Україна

Четверо росіян затримано в США за звинуваченням у постачанні в рф технологій подвійного призначення, йдеться в повідомленні Мін'юсту США.

Затримання відбулося цього тижня у Східному окрузі Нью-Йорка. Йдеться про складну схему закупівель, у якій обвинувачені використовували дві корпоративні організації, зареєстровані в Брукліні, для незаконного отримання та придбання на 7 мільйонів доларів електроніки подвійного призначення. Метою затриманих росіян був незаконний експорт технологій подвійного призначення до росії.

Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, що відправляли затримані, мають ту ж марку, модель і номер деталі, що знайдені радіотехнічною розвідкою України серед російського озброєння та обладнання. Зокрема ці деталі були залучені до розробки та виробництва безпілотників для російських військових дій в Україні.
"Росія покладається на критично важливі технології, щоб вести свою незаконну війну в Україні, і Міністерство юстиції США використовуватиме всі наші законні інструменти та органи влади, щоби відмовити їм у цих технологіях", - сказала заступниця генерального прокурора Ліза А. Монако.
Підозрюваним пред'явлено звинувачення та порушено кримінальну справу.
"Коли ми виявляємо компоненти США всередині типів російської зброї, яка використовується для руйнування та смерті в Україні, ми вживаємо заходів", - сказав помічник міністра з контролю за експортом Метью Аксельрод.