У США затримано росіян за звинуваченням у постачанні технологій подвійного призначення

"Росія покладається на критично важливі технології, щоб вести свою незаконну війну в Україні, і Міністерство юстиції США використовуватиме всі наші законні інструменти та органи влади, щоби відмовити їм у цих технологіях", - сказала заступниця генерального прокурора Ліза А. Монако.