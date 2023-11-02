У США затримано росіян за звинуваченням у постачанні технологій подвійного призначення

Четверо росіян затримано в США за звинуваченням у постачанні в рф технологій подвійного призначення, йдеться в повідомленні Мін'юсту США.
Затримання відбулося цього тижня у Східному окрузі Нью-Йорка. Йдеться про складну схему закупівель, у якій обвинувачені використовували дві корпоративні організації, зареєстровані в Брукліні, для незаконного отримання та придбання на 7 мільйонів доларів електроніки подвійного призначення. Метою затриманих росіян був незаконний експорт технологій подвійного призначення до росії.
Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, що відправляли затримані, мають ту ж марку, модель і номер деталі, що знайдені радіотехнічною розвідкою України серед російського озброєння та обладнання. Зокрема ці деталі були залучені до розробки та виробництва безпілотників для російських військових дій в Україні.
Затримання відбулося цього тижня у Східному окрузі Нью-Йорка. Йдеться про складну схему закупівель, у якій обвинувачені використовували дві корпоративні організації, зареєстровані в Брукліні, для незаконного отримання та придбання на 7 мільйонів доларів електроніки подвійного призначення. Метою затриманих росіян був незаконний експорт технологій подвійного призначення до росії.
Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, що відправляли затримані, мають ту ж марку, модель і номер деталі, що знайдені радіотехнічною розвідкою України серед російського озброєння та обладнання. Зокрема ці деталі були залучені до розробки та виробництва безпілотників для російських військових дій в Україні.
Підозрюваним пред'явлено звинувачення та порушено кримінальну справу.
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