У США ввели санкції проти 25 людей з білорусі

Державний департамент США запроваджує візові обмеження проти 25 осіб у білорусі, у тому числі проти місцевих депутатів парламенту. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства США у вівторок, 17 січня.
Візові обмеження введені проти депутатів національних зборів білорусі - за їхню роль у прийнятті закону про страту для осіб, засуджених через ймовірні "спроби тероризму".
У Держдепартаменті додали, що подібні звинувачення використовуються "для придушення та залякування демократичної опозиції та громадянського суспільства".
Офіційний Вашингтон наголосив, що не збирається стояти осторонь, поки режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичної опозиції, журналістів, профспілкових діячів, активістів, правозахисників та звичайних білорусів.
У Держдепартаменті додали, що подібні звинувачення використовуються "для придушення та залякування демократичної опозиції та громадянського суспільства".
Офіційний Вашингтон наголосив, що не збирається стояти осторонь, поки режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичної опозиції, журналістів, профспілкових діячів, активістів, правозахисників та звичайних білорусів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі