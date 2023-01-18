У США ввели санкції проти 25 людей з білорусі

19:24 17 січня Київ, Україна

Державний департамент США запроваджує візові обмеження проти 25 осіб у білорусі, у тому числі проти місцевих депутатів парламенту. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства США у вівторок, 17 січня.

"Режим лукашенка продовжує репресії проти білоруського народу та його демократичних устремлінь, зокрема, через політично вмотивований заочний суд над лідером демократичної опозиції Світланою Тихановською та іншими демократичними активістами, а також через безпідставні звинувачення. Щоб відповісти на ці порушення прав людини, Держдепартамент оголошує про запровадження візових обмежень проти 25 осіб відповідно до Президентської прокламації 8015 за їхню участь у підриві демократії", - йдеться у повідомленні.

Візові обмеження введені проти депутатів національних зборів білорусі - за їхню роль у прийнятті закону про страту для осіб, засуджених через ймовірні "спроби тероризму".



У Держдепартаменті додали, що подібні звинувачення використовуються "для придушення та залякування демократичної опозиції та громадянського суспільства".



Офіційний Вашингтон наголосив, що не збирається стояти осторонь, поки режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичної опозиції, журналістів, профспілкових діячів, активістів, правозахисників та звичайних білорусів.