У США запровадили НС через кризу електрики

06:37 07 червня Київ, Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про запровадження надзвичайного режиму через загрозу нестачі електроенергії.

Про це йдеться у декларації, яку опублікував сайт Білого дому.



У документі, зокрема, йдеться, що "потрібні негайні дії, щоб забезпечити доступ Сполучених Штатів до достатньої кількості сонячних модулів" та задовольнити потреби в електроенергії.



Згідно з документом, Байден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері постачання електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів.