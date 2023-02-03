У США вперше дозволили конфіскацію активів російського олігарха

16:01 03 лютого Київ, Україна

Суд у Нью-Йорку дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями.





Рішення окружного судді



Влада США звинуватила Малофєєва, власника "православного" телеканалу "Царгород ТВ", у фінансуванні сепаратистів у Криму, який росія анексувала у 2014 році. Малофєєв, який заперечував звинувачення, потрапив під санкції Вашингтона у 2014 році, його звинуватили у їхньому порушенні у 2022 році.



Президент США Джо Байден наприкінці 2022 року підписав закон, що дозволяє Міністерству юстиції передавати частину конфіскованих активів Держдепу для допомоги Україні. Закон США обмежує, як уряд може використати конфісковані активи.



Голова робочої групи KleptoCapture Міністерства юстиції Ендрю Адамс заявив минулого місяця, що перші конфісковані кошти незабаром можуть бути переказані в Україну. Про це повідомляє Reuters.Рішення окружного судді США Пола Гардефа у федеральному суді Манхеттена стало першим рішенням про конфіскацію активів російського олігарха з моменту створення у 2022 році Міністерством юстиції спеціальної групи з вилучення фінансів союзників президента росії володимира путіна у відповідь на вторгнення в Україну.Влада США звинуватила Малофєєва, власника "православного" телеканалу "Царгород ТВ", у фінансуванні сепаратистів у Криму, який росія анексувала у 2014 році. Малофєєв, який заперечував звинувачення, потрапив під санкції Вашингтона у 2014 році, його звинуватили у їхньому порушенні у 2022 році.Президент США Джо Байден наприкінці 2022 року підписав закон, що дозволяє Міністерству юстиції передавати частину конфіскованих активів Держдепу для допомоги Україні. Закон США обмежує, як уряд може використати конфісковані активи.Голова робочої групи KleptoCapture Міністерства юстиції Ендрю Адамс заявив минулого місяця, що перші конфісковані кошти незабаром можуть бути переказані в Україну.

"Ці суми мізерні в порівнянні з обсягом катастрофи, завданої росією людям та землі України, але внесок важливий", – зазначив Адамс.

Оскільки Малофєєв не оскаржив запиту на конфіскацію, прокурори заявили в четвер, що кошти мають бути конфісковані за умовчанням.