У США вперше оштрафували компанію за космічне сміття

У США Федеральна комісія зв'язку (FCC) вперше оштрафувала супутникову телевізійну компанію Dish Network за неналежну утилізацію одного зі своїх супутників у космосі. Сума штрафу складає 150 тисяч доларів.
Про це пише CNN.
Це перший випадок, коли американські регулятори виписали такий штраф.
Це перший випадок, коли американські регулятори виписали такий штраф.
Відомо, що перед тим, як виписати штраф, регулятори провели спеціальне розслідування. Супутник EchoStar-7, який став причиною штрафу, був запущений у 2002 році і за правилами ліцензії має бути утилізований. Однак йому не вистачило палива, щоб відійти і не загрожувати іншим активним супутникам.
Зазначається, що космічне сміття стає все більш актуальною проблемою для супутникових операторів. За оцінками, на орбіті Землі є майже 700 тисяч шматків неконтрольованого сміття розміром понад 1 сантиметр.
Ці об'єкти можуть становити ризик зіткнення з активними супутниками, Міжнародною космічною станцією або іншими уламками, що ще більше посилить ризик зіткнень у космосі. Донедавна супутникова галузь в основному була покладена на саморегулювання щодо запобігання утворенню сміття.
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