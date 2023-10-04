У США вперше оштрафували компанію за космічне сміття

09:25 04 жовтня Київ, Україна

У США Федеральна комісія зв'язку (FCC) вперше оштрафувала супутникову телевізійну компанію Dish Network за неналежну утилізацію одного зі своїх супутників у космосі. Сума штрафу складає 150 тисяч доларів.

Про це пише CNN.



Це перший випадок, коли американські регулятори виписали такий штраф.

"Це перший крок у боротьбі з космічним сміттям", - йдеться у пресрелізі FCC.

Відомо, що перед тим, як виписати штраф, регулятори провели спеціальне розслідування. Супутник EchoStar-7, який став причиною штрафу, був запущений у 2002 році і за правилами ліцензії має бути утилізований. Однак йому не вистачило палива, щоб відійти і не загрожувати іншим активним супутникам.



Зазначається, що космічне сміття стає все більш актуальною проблемою для супутникових операторів. За оцінками, на орбіті Землі є майже 700 тисяч шматків неконтрольованого сміття розміром понад 1 сантиметр.



Ці об'єкти можуть становити ризик зіткнення з активними супутниками, Міжнародною космічною станцією або іншими уламками, що ще більше посилить ризик зіткнень у космосі. Донедавна супутникова галузь в основному була покладена на саморегулювання щодо запобігання утворенню сміття.