У США під час різдвяного параду позашляховик в'їхав у натовп людей

06:23 22 листопад Київ, Україна

У США, у штаті Вісконсин напередодні увечері, автомобіль на швидкості в'їхав до натовпу учасників різдвяного параду. Трагедія сталася у місті Вокеша.

Про це пише CNN.

Близько п'ятої вечора за місцевим часом червоний позашляховик протаранив бар'єри і виїхав на проїжджу частину, де проходив парад.

Жертвами аварії стали понад 20 людей.

У поліції заявили, що загиблі є, але зазначили, що більше інформації не буде оприлюднено, оскільки поліція повідомить близьких загиблих.

Влада повідомила, що 11 дорослих і 12 дітей було доставлено до районних лікарень.

Поліціянти затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування. За попередньою інформацією, водій позашляховика був у стані алкогольного сп'яніння.