У США під час різдвяного параду позашляховик в'їхав у натовп людей

У США, у штаті Вісконсин напередодні увечері, автомобіль на швидкості в'їхав до натовпу учасників різдвяного параду. Трагедія сталася у місті Вокеша.
Про це пише CNN.
Близько п'ятої вечора за місцевим часом червоний позашляховик протаранив бар'єри і виїхав на проїжджу частину, де проходив парад.
Жертвами аварії стали понад 20 людей.
У поліції заявили, що загиблі є, але зазначили, що більше інформації не буде оприлюднено, оскільки поліція повідомить близьких загиблих.
Влада повідомила, що 11 дорослих і 12 дітей було доставлено до районних лікарень.
Поліціянти затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування. За попередньою інформацією, водій позашляховика був у стані алкогольного сп'яніння.
Про це пише CNN.
Близько п'ятої вечора за місцевим часом червоний позашляховик протаранив бар'єри і виїхав на проїжджу частину, де проходив парад.
Жертвами аварії стали понад 20 людей.
У поліції заявили, що загиблі є, але зазначили, що більше інформації не буде оприлюднено, оскільки поліція повідомить близьких загиблих.
Влада повідомила, що 11 дорослих і 12 дітей було доставлено до районних лікарень.
Поліціянти затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування. За попередньою інформацією, водій позашляховика був у стані алкогольного сп'яніння.
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