У США в штаті Вірджинія невідомий скоїв стрілянину в магазині Walmart

12:09 23 листопада Київ, Україна

У Чесапіку, штат Вірджинія, США , невідомий відкрив вогонь у магазині Walmart, внаслідок чого загинули семеро людей, включаючи нападника.

Остаточна кількість убитих стане відомою після завершення огляду магазину. Також багато людей отримали поранення.



Як пише The Washington Post з посиланням на представника місцевого поліційного управління Лео Косінскі, протягом 30-45 хвилин після прибуття на місце події правоохоронці виявили загиблих і поранених. Рятувальні та тактичні групи увійшли до магазину, щоб швидко обстежити його територію.



За словами поліціянта, у магазині був лише один стрілець, він мертвий. Чоловік - імовірно, менеджер магазину - почав стрілянину, а потім наклав на себе руки.



CNN з посиланням на Косінскі повідомляє, що під час дій у відповідь ніхто з поліціянтів не стріляв. За словами джерела телеканалу, у якийсь момент стрілець направив зброю на себе.



Це не перше масове вбивство, скоєне у магазині. Подібні інциденти, зокрема, сталися у березні 2021 року та у червні 2022 року. В обох цих випадках загинули 20 людей.