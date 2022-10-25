У США в школі сталася стрілянина, є загиблі та поранені

10:21 25 жовтня Київ, Україна

У школі Сент-Луїса (штат Міссурі, США) сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше троє людей загинули, ще семеро постраждали.

Про це повідомляє CNN.



За інформацією поліції, 16-річна учениця школи загинула на місці, ще одна 61-річна жінка померла у лікарні.

Ще семеро підлітків отримали поранення та були госпіталізовані. У деяких були вогнепальні або уламкові поранення, у деяких - садна. В одного з учнів виявили перелом ноги. Усі постраждалі перебувають у стабільному стані.



Стрільцем виявився 19-річний випускник цієї школи. Він загинув під час перестрілки з поліцією. Хлопець мав довгоствольну рушницю і близько дюжини магазинів на 30 набоїв.



Комісар поліції Майкл Сак заявив, що влада працює над тим, щоб з'ясувати мотиви нападника.

"Є підозра, що у нього може бути якесь психічне захворювання. Ми працюємо над отриманням цієї інформації прямо зараз", - сказав Сак.

Він зазначив, що у стрільця не було кримінального минулого.