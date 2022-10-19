У США збільшують випуск HIMARS - заява виробника

17:44 19 жовтня Київ, Україна

Американська компанія Lockheed Martin нарощує виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS на тлі успішного використання цих систем українськими військовими за останні кілька місяців.

Про це повідомив генеральний директор компанії Lockheed Martin Джим Тайклет, пише видання Breaking Defense.



Lockheed планує збільшити виробництво HIMARS з 60 до 96 одиниць на рік. Компанія вже вжила заходів щодо прискорення виробництва нових пускових установок в очікуванні вищого попиту, сказав Тайклет.



За його словами, компанія планує інвестувати 65 мільйонів доларів, щоб пришвидшити роботу підрядників із виробництва HIMARS.



Наразі Lockheed модернізує підприємство у штаті Арканзас. Також співробітників навчають працювати одразу з кількома високотехнологічними лініями.



Раніше представники Lockheed заявляли, що виробництво деяких систем озброєння зросло з початку року. При цьому річний обсяг виробництва HIMARS з початку повномасштабного вторгнення в Україну збільшився приблизно з 48 до 60.



За даними The New York Times, на озброєнні України перебувають 16 реактивних систем залпового вогню HIMARS, що їх передали Сполучені Штати Америки. А ще 10 систем РСЗВ MLRS від інших союзників.



HIMARS (абр. від англ. High Mobility Artillery Rocket System (високомобільна артилерійська ракетна система) – американська реактивна артилерійська система. Залежно від снарядів виконує роль РСЗВ або фронтової тактичної ракетної установки. Виробляється одним із підрозділів Lockheed Martin. Була розроблена наприкінці 1990-х років на колісному шасі як система, що має підвищену мобільність порівняно з гусеничною M270 MLRS, з якою має уніфіковану пускову установку та арсенал боєприпасів. Призначена для тактики "стріляй-і-біжи".



Вантажівка HIMARS має масу 16 тонн, з яких 5 – корисне навантаження: несе шість снарядів для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS.