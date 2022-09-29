У США помер репер Coolio, автор хіта Gangsta's Paradise

10:03 29 вересня Київ, Україна

Американський репер Coolio (Куліо), найбільш відомий як автор хіта Gangsta's Paradise, раптово помер у віці 59 років.



Менеджер Куліо Джарез Позі повідомив американських журналістів, що перед смертю репер перебував у гостях у свого друга. Його знайшли без ознак життя на підлозі ванної кімнати. Про точні причини смерті не повідомляється. Медики вважають, що у Куліо зупинилося серце.



Куліо почав записувати музику ще у 1980-ті, але набув світової слави лише після виходу у 1995 році хіта Gangsta's Paradise. Музикант отримав за нього нагороду "Греммі", пісня також була використана у популярному фільмі "Небезпечні уми" (Dangerous Minds) з Мішель Пфайфер у головній ролі.

Gangsta's Paradise користується великою популярністю і зараз. Як повідомляв Куліо на своєму вебсайті, кількість прослуховувань цієї композиції на платформі Spotify досягла одного мільярда. Таку ж позначку "пробив" і відеокліп на пісню в YouTube.