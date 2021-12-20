У США вдалося зупинити загрозу шатдауну

06:50 04 грудень Київ, Україна

Невдоволені політикою Джо Байдена республіканці мало не заблокували роботу уряду США. Буквально за добу до цього демократам Сенату все ж таки вдалося забезпечити законне фінансування керівництва країни, проголосувавши за законопроєкт про тимчасове фінансування американської адміністрації до 18 лютого 2022 року включно. За підтримку цього документа проголосували 69 сенаторів, 28 висловилися проти. Це дозволило уникнути шатдауну – призупинення роботи урядових установ – всього за добу до закінчення терміну.

Декількома годинами раніше законопроєкт прийняла Палата представників США - 221 голосом "за" при 212 "проти". Тепер документ має підписати президент країни Джо Байден.

"Я радий, що врешті-решт здоровий глузд переміг. Уряд продовжить роботу", - заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, подякувавши членам верхньої палати Конгресу за те, що вони відвели країну "від межі неминучого, непотрібного і дорогого шатдауну".

Фінансування федерального уряду мало закінчитися 3 грудня опівночі за місцевим часом, але деякі республіканці в Сенаті пригрозили заблокувати законопроєкт через невдоволення політикою адміністрації Байдена щодо вимог обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Також законодавці у Конгресі не можуть дійти згоди про перспективу підвищення стелі державного боргу. Як попереджала раніше міністр фінансів Джанет Йеллен, США можуть зіткнутися з фінансовою кризою та рецесією, якщо до грудня не вдасться погодити чергове підвищення держборгу.