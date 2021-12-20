У США вчителі протестують проти відновлення роботи шкіл

Новий підйом протестів охопила Сполучені штати Америки. Цього разу протестують вчителі. Наближається вересень, а отже всі навчальні заклади можуть бути відкриті для доступу учнів. Але очевидним є той факт, що це призведе до нового зростання захворювань коронавирусной інфекцією. Вийшовши на демонстрації, вчителі вимагають продовження дистанційної форми навчання.

З огляду на епідемічну ситуацію в США, повертатися до звичного режиму навчання може бути небезпечно, вважають вчителі. До того ж профспілки вчителів вимагають, щоб влада американських мегаполісів забезпечили учнів і педагогів швидкісним інтернетом і технічними засобами для дистанційних уроків.

Зараз в США виявлено понад 4 мільйонів 800 тисяч заражень, це найвищий показник в світі. Всього в світі більше 18 мільйонів випадків коронавируса.

Нагадаємо, що раніше в ООН заявили про катастрофічний вплив пандемії на освіту. Через коронавируса навчання було призупинено в 160 державах, близько мільярда учнів не отримали знання в повній мірі.

Також повідомлялося, Трамп вважає, що пандемія в США відступає. Американський лідер закликав громадян носити маски, мити руки і дотримуватися соціальну дистанцію, а також берегти літніх людей.