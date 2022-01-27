У США засуджених на смерть можуть розстрілювати, якщо немає смертельних ін'єкцій

10:21 09 травень Київ, Україна

Чи вважати рішення американських чиновників актом милосердя і справедливості - питання, що не вимагає підтвердження. Суть цього рішення: в штаті Південна Кароліна проголосували за застосування розстрільної команди до методів страти на тлі відсутності смертельних ін'єкцій. Про це повідомляє ABC.

За інформацією видання, в разі якщо смертельна ін'єкція не буде доступна, засудженому до страти в штаті доведеться вибирати між розстрілом або смертю від електричного струму.

У Південній Кароліні ув'язнені мають право вибирати між смертю на електричному стільці і стратою за допомогою смертельної ін'єкції. Зазвичай перевагу віддають другому способу.

У зв'язку з цим зараз в штаті не можуть проводити страти, тому що запаси смертельних ін'єкцій закінчилися і отримати нові поки що не вдалося. Зокрема, багато фармацевтичних компаній відмовляються поставляти необхідні препарати, оскільки смертну кару в США критикують.

Тепер же - в разі схвалення губернатором - Південна Кароліна стане четвертим штатом, що дозволив розстріл як альтернативу електриці і смертельним ін'єкціям. Цей метод схвалений також в Оклахомі, Міссісіпі і Юті. В Юті, зокрема, останній раз камера розстрілу використовувалася при страті Ронні Лі Гарднера в 2010 році.

Крім того, Південна Кароліна залишається одним з дев'яти штатів, де все ще використовують електричний стілець. На сьогодні страти в штаті очікують 37 осіб.

Як повідомлялося раніше, злочинця в США стратили через 16 років після вироку. Адвокати засудженого стверджували, що він страждає на хворобу Альцгеймера і деменцію і не розуміє, чому його стратять.

У Казахстані скасували смертну кару.