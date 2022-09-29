У США створили сервіс, що моделює наслідки ядерного удару на конкретній локації

08:41 29 вересня Київ, Україна





Симулятор ядерних вибухів розробив учений із Американського інституту фізики Алекс Веллерштейн. NukeМap здійснює розрахунки зони ураження, температури, тиску, розпилення радіоактивних опадів залежно від обраного типу зброї, а також кількість жертв та масштаб руйнувань.



Щоб скористатися інтерактивним симулятором, перейдіть за посиланням та виберіть місце ймовірного вибуху ядерної бомби. Далі слід вибрати тип боєприпасу (наприклад, "Тополь-М" на озброєнні в росії) і тип вибуху - повітряний або наземний.



Примітно, що вибирати потрібно повітряний тип, адже наземний передбачає розміщення бомби на землі, що зараз неможливо.



В Інтернеті з'явився сервіс NukeMap, який допоможе змоделювати застосування ядерної зброї на обраній ділянці та перевірити, що залишиться від певного міста та будинку.Симулятор ядерних вибухів розробив учений із Американського інституту фізики Алекс Веллерштейн. NukeМap здійснює розрахунки зони ураження, температури, тиску, розпилення радіоактивних опадів залежно від обраного типу зброї, а також кількість жертв та масштаб руйнувань.Щоб скористатися інтерактивним симулятором, перейдіть за посиланням та виберіть місце ймовірного вибуху ядерної бомби. Далі слід вибрати тип боєприпасу (наприклад, "Тополь-М" на озброєнні в росії) і тип вибуху - повітряний або наземний.Примітно, що вибирати потрібно повітряний тип, адже наземний передбачає розміщення бомби на землі, що зараз неможливо.

Після цього користувач зможе отримати наочну інформацію щодо графічного позначення та опису зон ураження.

Що робити в разі ядерного вибуху?