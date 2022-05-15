У США створили електромобіль на сонячних батареях

10:53 14 грудня Київ, Україна

США створили суперекологічний автомобіль, який заряджається виключно від сонячної енергії і не потребує інших джерел живлення.

Американські розробники оголосили про створення електрокара нового покоління - за заявою інженерів, новий автомобіль здатний заряджатися виключно від сонячної енергії і не потребує інших джерел живлення. З такою заявою виступили представники компанії Aptera.



Так, автори винаходу стверджують, що суперекологічний автомобіль здатний проїхати 1600 км на одному заряді. Базова модель обладнана акумулятором, що дозволяє проїхати 400 км з однієї зарядки. Втім, конструкція має і недоліками - під час руху акумулятор не заряджається. Сонячні батареї, які розташували на даху, дозволяють протягом дня додати заряду приблизно на 70 км ходу. Модель оснастили двигуном потужністю 134 кінських сили, що дозволяє розганятися до сотні за 5,5 секунд.

"З технологією Aptera Never Charge ви можете більше не турбуватися про підзарядку авто - просто вирушайте куди і коли хочете", - запевнив співзасновник Aptera Кріс Ентоні.

Відзначається, що кузов авто виконаний з композитних матеріалів, що додає йому легкості. Передбачувана вага не буде перевищувати тонну - в залежності від комплектації від 816 до 998 кілограмів.



Машина розрахована на двох осіб, але з собою можна взяти невелику домашню тварину.