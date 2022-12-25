У США найсильніша за останні роки зимова буря принесла жертви та руйнування

На США обрушився один із найсильніших за останні роки штормів. Не менше 28 осіб отримали несумісні із життям травми. Про це повідомляє телеканал NBC.

Зазначається, що тисячі будинків засипало снігом, автомобілісти не можуть вибратися із кучугур.

За даними CNN, понад 755 000 будинків та підприємств по всій країні були знеструмлені напередодні Різдва.

Крім того, через зимову бурю було скасовано тисячі рейсів.

У районі міста Буффало (штат Нью-Йорк) видимість знизилася практично до нуля, близько 500 водіїв заблоковано в автомобілях.

Нагадаємо, 11-12 грудня в Британії через негоду скасовувалися і затримувалися десятки авіарейсів.. У ті ж самі дні негода спостерігалася також і в Україні. Так, у Львові через зледеніння та численні пориви контактної мережі не курсували трамваї та тролейбуси.