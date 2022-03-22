У США шкільний автобус потрапив у ДТП. Загинув водій і семирічна дівчинка

06:04 28 жовтня Київ, Україна

В результаті неправомірних дій службового автомобіля, шкільний автобус в штаті Теннессі потрапив в серйозну ДТП . Жертвами аварії стала велика кількість людей, двоє загинули.

Про це в середу, 28 жовтня, повідомила патрульно-постова служба штату в Twitter.



"Патрульно-постова служба Теннессі розслідує аварію шкільного автобуса і машини інженерно-технічного забезпечення на ділянці автодороги 58 в районі округу Мейгс, що призвела до двох смертей", - зазначено в повідомленні.



При цьому ніяких даних про вік загиблих не надається. В Управлінні освіти інформували, що в ДТП поранення отримали безліч людей.



За даними ЗМІ, службовий автомобіль підрізав автобус, водій якого не встиг загальмувати. В аварії загинула семирічна дівчинка і водій автобуса.



Губернатор штату Білл Лі відреагував на трагедію. "Моя дружина і я глибоко засмучені смертями і пораненням людей під час аварії шкільного автобуса в окрузі Мейгс сьогодні", - написав чиновник в Twitter.