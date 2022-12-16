У США Сенат схвалив оборонний бюджет на 2023 рік із $800 млн допомоги Україні

17:27 16 грудня Київ, Україна

Сенат США схвалив закон про витрати на оборону на 858 мільярдів доларів на 2023 рік, до якого увійшли 800 мільйонів доларів допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters. Раніше цей документ отримав схвалення Палати представників. Наразі його направили на підпис президенту США Джо Байдену.



858 мільярдів доларів, які США планує витратити на оборону у 2023 році, журналісти називають рекордними. Ця сума на 45 мільярдів доларів перевищує кошторис, запропонований президентом Джо Байденом. Крім того, закон скасовує мандат армії на вакцину від COVID.



Закон на 2023 фінансовий рік, зокрема, включає збільшення зарплати військовим на 4,6%, фінансування закупівлі зброї, кораблів і літаків, а також підтримку Тайваню, який стикається з агресією з боку Китаю, і України, що бореться з вторгненням.



Раніше стало відомо, що у США Палата представників Конгресу у четвер, 8 грудня, схвалила законопроєкт про національну оборону на 2023 фінансовий рік на суму 858 мільярдів доларів.



Законопроєкт, зокрема, передбачає виділення 2,7 млрд доларів на збільшення потужностей виробництва боєприпасів, а також тимчасову відмову від деяких обмежень на контракти на боєприпаси для підтримки України.



Оборонний бюджет приймається щорічно з 1961 року і стосується всього: від підвищення зарплати для військ США (цього року воно становить 4,6%) до кількості кораблів і літаків, які можна придбати і як вирішити проблеми з Китаєм і росією. Законодавці використовують NDAA як засіб для низки ініціатив.



Що відомо про військову допомогу США Україні

Сполучені Штати Америки з перших днів війни підтримують Україну та надають їй зброю та техніку на мільярди доларів, які допомагають у боротьбі з окупантами. Зокрема, сучасні артилерійські ракетні системи HIMARS, вертольоти Мі-17, позашляховики для прикордонників, гаубиці та різноманітні боєприпаси.



9 травня президент США Джозеф Байден підписав ленд-ліз для України – законодавчий акт, який спрощує процес передачі зброї безоплатно, в оренду або з відшкодуванням після завершення війни. За цією процедурою рішення про надання озброєння вирішуватиметься протягом 72 годин.



У той самий час Байден заявив, що США не постачатимуть Україні ракетні комплекси, що дозволяють вражати цілі, розташовані на території росії. Втім, ЗМІ розповсюджували інформацію, що Україна зможе отримати РСЗВ, але не великої дальності.