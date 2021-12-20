В США розшукують двох українських хакерів. оголошена нагорода

18:33 22 липень Київ, Україна

За інформацію, про розшукуваних в США українських кібер-злочинців, оголошена нагорода в розмірі $ 1 млн. за кожного. Держдеп заплатить тому, чиї відомості посприяють арешту.

"Сьогодні Державний департамент США оголошує винагороду в розмірі до 1 мільйона доларів США (за кожного розшукуваного) за інформацію, яка допоможе заарештувати і / або засудити громадян України Артема В'ячеславовича Радченко та Олександра Віталійовича Єременко за їх участь в транснаціональної організованої злочинності, зокрема в кібер -злочини ", - йдеться в повідомленні

Заяві для преси держсекретар США Майк Помпео, опублікував в середу, 22 липня, на Facebook-сторінці посольства США в Україні.



Як наголошується в заяві, в результаті розслідування, проведеного Секретної служби США в січні 2020 року, проти Радченко і Єременко було пред'явлено звинувачення по 16 статтям, зокрема, вони звинувачуються в змові з метою шахрайства з цінними паперами, електронному шахрайстві і кібершахрайстві. Стверджується, що обвинувачені зламали електронну систему збору, аналізу та пошуку даних (EDGAR) Комісії з цінних паперів і бірж США, і викрали тисячі конфіденційних файлів, які потім незаконно продали, щоб отримати прибуток. У комісії з цінних паперів і бірж США також подали позов, висунувши звинувачення проти Єременко та інших фізичних і юридичних осіб.

"Це оголошення про винагороду зроблено в рамках програми TOCRP, по якій, разом з програмою Державного департаменту США з винагород за надання інформації про міжнародну наркоторгівлю, до відповідальності було притягнуто понад 75 транснаціональних злочинців з моменту початку цих програм в 1986 році. Державний департамент США виплатив понад 130 мільйонів доларів винагород за інформацію, яка привела до вказаних арештів ", - йдеться в повідомленні.

Бюро Держдепартаменту США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань керує даними програмами винагород в тісній координації з Секретної служби США (USSS), Управлінням по боротьбі з наркотиками (DEA), Федеральним бюро розслідувань (FBI), Міграційної та митної правоохоронної службою США та іншими урядовими агентствами США.