В США розшукують двох українських хакерів. оголошена нагорода

За інформацію, про розшукуваних в США українських кібер-злочинців, оголошена нагорода в розмірі $ 1 млн. за кожного. Держдеп заплатить тому, чиї відомості посприяють арешту.
Заяві для преси держсекретар США Майк Помпео, опублікував в середу, 22 липня, на Facebook-сторінці посольства США в Україні.
Як наголошується в заяві, в результаті розслідування, проведеного Секретної служби США в січні 2020 року, проти Радченко і Єременко було пред'явлено звинувачення по 16 статтям, зокрема, вони звинувачуються в змові з метою шахрайства з цінними паперами, електронному шахрайстві і кібершахрайстві. Стверджується, що обвинувачені зламали електронну систему збору, аналізу та пошуку даних (EDGAR) Комісії з цінних паперів і бірж США, і викрали тисячі конфіденційних файлів, які потім незаконно продали, щоб отримати прибуток. У комісії з цінних паперів і бірж США також подали позов, висунувши звинувачення проти Єременко та інших фізичних і юридичних осіб.
Як наголошується в заяві, в результаті розслідування, проведеного Секретної служби США в січні 2020 року, проти Радченко і Єременко було пред'явлено звинувачення по 16 статтям, зокрема, вони звинувачуються в змові з метою шахрайства з цінними паперами, електронному шахрайстві і кібершахрайстві. Стверджується, що обвинувачені зламали електронну систему збору, аналізу та пошуку даних (EDGAR) Комісії з цінних паперів і бірж США, і викрали тисячі конфіденційних файлів, які потім незаконно продали, щоб отримати прибуток. У комісії з цінних паперів і бірж США також подали позов, висунувши звинувачення проти Єременко та інших фізичних і юридичних осіб.
Бюро Держдепартаменту США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань керує даними програмами винагород в тісній координації з Секретної служби США (USSS), Управлінням по боротьбі з наркотиками (DEA), Федеральним бюро розслідувань (FBI), Міграційної та митної правоохоронної службою США та іншими урядовими агентствами США.
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