У США зростає кількість загиблих через сніговий шторм

Внаслідок снігового шторму, який накрив США, щонайменше загинули вже 57 людей. Про це 27 грудня повідомив телеканал NBC News.
Смерті були зареєстровані у 12 штатах: Колорадо, Іллінойс, Канзас, Кентуккі, Мічиган, Міссурі, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннессі та Вісконсін.
В окрузі Ері на заході Нью-Йорка загинули 27 людей. Місцева влада прогнозує, що кількість жертв негоди збільшуватиметься, оскільки снігопад триває.
За даними Офісу судово-медичної експертизи округу Ері, багато людей померло від проблем із серцем, коли розчищали сніг, інших знайшли мертвими в автомобілях.
Президент США Джо Байден затвердив оголошення надзвичайного стану в Нью-Йорку, яке уповноважує Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати зусилля щодо надання допомоги при стихійних лихах у постраждалому районі.
Національна метеорологічна служба заявила, що "небезпечні умови для подорожей" збережуться протягом кількох наступних днів.
Смерті були зареєстровані у 12 штатах: Колорадо, Іллінойс, Канзас, Кентуккі, Мічиган, Міссурі, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннессі та Вісконсін.
В окрузі Ері на заході Нью-Йорка загинули 27 людей. Місцева влада прогнозує, що кількість жертв негоди збільшуватиметься, оскільки снігопад триває.
За даними Офісу судово-медичної експертизи округу Ері, багато людей померло від проблем із серцем, коли розчищали сніг, інших знайшли мертвими в автомобілях.
Президент США Джо Байден затвердив оголошення надзвичайного стану в Нью-Йорку, яке уповноважує Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати зусилля щодо надання допомоги при стихійних лихах у постраждалому районі.
Національна метеорологічна служба заявила, що "небезпечні умови для подорожей" збережуться протягом кількох наступних днів.
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