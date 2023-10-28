У США працюють над новою атомною бомбою

08:45 28 жовтня Київ, Україна

У відповідь на російське брязкання ядерною зброєю та демонстрацію ядерної валізки путіним Сполучені Штати Америки не стали мовчати. Як би не чинила опір світова спільнота, але ядерний паритет вимагає постійного оновлення арсеналу. У Міноборони США заявили про початок розробки сучасного варіанта ядерної гравітаційної бомби В61-13.

B61-13 вироблятиме Національне управління ядерної безпеки (NNSA) міністерства енергетики.

"Рішення про реалізацію цього потенціалу, яке було прийняте в тісній співпраці з NNSA, відповідає вимогам середовища безпеки, що швидко змінюється, як описано в "Огляді ядерної політики 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб сказав, що це оголошення відображає мінливу обстановку в галузі безпеки та зростаючі загрози з боку потенційних противників.

"Сполучені Штати зобов'язані продовжувати оцінювати та розміщувати потенціал, який нам необхідний для надійного стримування та за необхідності реагування на стратегічні атаки, а також запевнення наших союзників", - резюмував чиновник.

Нагадаємо, американські збройні сили завдали ударів по двох об'єктах на сході Сирії, які використовує Корпус вартових ісламської революції Ірану та пов'язані з ним угруповання.