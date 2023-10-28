У США працюють над новою атомною бомбою

У відповідь на російське брязкання ядерною зброєю та демонстрацію ядерної валізки путіним Сполучені Штати Америки не стали мовчати. Як би не чинила опір світова спільнота, але ядерний паритет вимагає постійного оновлення арсеналу. У Міноборони США заявили про початок розробки сучасного варіанта ядерної гравітаційної бомби В61-13.
B61-13 вироблятиме Національне управління ядерної безпеки (NNSA) міністерства енергетики.
Помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб сказав, що це оголошення відображає мінливу обстановку в галузі безпеки та зростаючі загрози з боку потенційних противників.
Нагадаємо, американські збройні сили завдали ударів по двох об'єктах на сході Сирії, які використовує Корпус вартових ісламської революції Ірану та пов'язані з ним угруповання.
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