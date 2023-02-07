У США пройшли землетруси: у Нью-Йорку зафіксували поштовхи силою 3,8 бала

09:23 07 лютого Київ, Україна

В американському штаті Нью-Йорк вчора, 6 лютого, стався землетрус магнітудою 3,8 бала. Зазначається, що це був найсильніший за останні 40 років землетрус у цьому регіоні.

Про це повідомляє NBC.

Землетрус був зафіксований неподалік Буффало, штат Нью-Йорк, 6 лютого. Епіцентр був на глибині трьох кілометрів.

Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц повідомив, що жодних повідомлень про жертви та руйнування отримано не було.