У США пройшли землетруси: у Нью-Йорку зафіксували поштовхи силою 3,8 бала

В американському штаті Нью-Йорк вчора, 6 лютого, стався землетрус магнітудою 3,8 бала. Зазначається, що це був найсильніший за останні 40 років землетрус у цьому регіоні.
Про це повідомляє NBC.
Землетрус був зафіксований неподалік Буффало, штат Нью-Йорк, 6 лютого. Епіцентр був на глибині трьох кілометрів.
Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц повідомив, що жодних повідомлень про жертви та руйнування отримано не було.
Про це повідомляє NBC.
Землетрус був зафіксований неподалік Буффало, штат Нью-Йорк, 6 лютого. Епіцентр був на глибині трьох кілометрів.
Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц повідомив, що жодних повідомлень про жертви та руйнування отримано не було.
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