У США пронісся торнадо, є жертви

19:23 26 березень Київ, Україна

У штаті Алабама, США , пронісся руйнівний торнадо , забравши життя 5 людей і залишивши за собою руїни.

Про це повідомляє ВВС.



За інформацією місцевого агентства з надзвичайних ситуацій, через торнадо п'ятеро людей загинули в невеликому містечку Оатчі в окрузі Келхун.





Під час того, як бушувала стихія, близько шести десятків сімей залишилися без будинків - їх практично змело з лиця землі. Найбільше постраждалих в Алабамі.

Смерч в основному вразив сільські райони, відрізавши десятки тисяч будинків від електроенергії.

Як заявив один з очевидців Джеймс Данауей, спочатку він не повірив попередженням метеорологів про насування торнадо, але вже через кілька хвилин він почув сильний свист, а потім дах його будинку зірвало і понесло вгору. За словами чоловіка, йому дуже пощастило, що він просто залишився живий.

У Національній службі погоди США говорять про те, що в східній Кароліні і південній Джорджії теж можливі торнадо.