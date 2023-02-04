У США прокоментували можливість удару GLSDB по Криму

08:49 04 лютого Київ, Україна

Україна самостійно ухвалює рішення про те, які операції проводити для захисту держави та звільнення територій від російських окупантів. Про це у п'ятницю, 3 лютого, заявив бригадний генерал США Патрік Райдер на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи передбачає передача ЗСУ далекобійних бомб GLSDB можливість використання їх для ударів по Криму.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки наголосили, що боєприпаси дозволять українцям вражати ворожі об'єкти на більшій відстані у рамках проведення нових операцій із оборони та деокупації суверенної території.

"Що стосується українських планів щодо операцій, то очевидно, що це їхнє рішення. Вони головні в цьому. Тому я не збираюся говорити чи спекулювати про можливі майбутні операції. Але знову ж таки ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", - зазначив Райдер.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував список військової допомоги США на $2,2 млрд.