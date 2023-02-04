У США прокоментували можливість удару GLSDB по Криму

08:49 04 лютого Київ, Україна

Україна самостійно ухвалює рішення про те, які операції проводити для захисту держави та звільнення територій від російських окупантів. Про це у п'ятницю, 3 лютого, заявив бригадний генерал США Патрік Райдер на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи передбачає передача ЗСУ далекобійних бомб GLSDB можливість використання їх для ударів по Криму.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки наголосили, що боєприпаси дозволять українцям вражати ворожі об'єкти на більшій відстані у рамках проведення нових операцій із оборони та деокупації суверенної території.

"Що стосується українських планів щодо операцій, то очевидно, що це їхнє рішення. Вони головні в цьому. Тому я не збираюся говорити чи спекулювати про можливі майбутні операції. Але знову ж таки ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", - зазначив Райдер.

Дальность поражения боеприпасом GLSDB

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував список військової допомоги США на $2,2 млрд.

 