У США прокоментували можливість удару GLSDB по Криму

Україна самостійно ухвалює рішення про те, які операції проводити для захисту держави та звільнення територій від російських окупантів. Про це у п'ятницю, 3 лютого, заявив бригадний генерал США Патрік Райдер на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи передбачає передача ЗСУ далекобійних бомб GLSDB можливість використання їх для ударів по Криму.
У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки наголосили, що боєприпаси дозволять українцям вражати ворожі об'єкти на більшій відстані у рамках проведення нових операцій із оборони та деокупації суверенної території.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував список військової допомоги США на $2,2 млрд.
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