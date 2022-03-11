У США сталася серія вибухів на прогулянковому катері

11:00 16 жовтень Київ, Україна

Телекомпанія CNN повідомила, що 15 жовтня в американському місті Форт-Лодердейл сталася серія вибухів на прогулянковому катері, на якому знаходився 21 пасажир. Після вибухів катер загорівся.

Влада повідомляє про 13 постраждалих, вони отримали опіки різного ступеня тяжкості. Два пацієнти знаходяться в критичному стані.

Начальник пожежно-рятувального батальйону Форт-Лодердейла Стівен Голан розповів, що інцидент стався під час проходу катера річкою Нью-Ривер.

Причина інциденту поки не названа, її обставини вивчають фахівці.

CNN відзначає, що мова йде про катер Wellcraft довжиною 12,5 метра.