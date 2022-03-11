У США сталася серія вибухів на прогулянковому катері

Телекомпанія CNN повідомила, що 15 жовтня в американському місті Форт-Лодердейл сталася серія вибухів на прогулянковому катері, на якому знаходився 21 пасажир. Після вибухів катер загорівся.
Влада повідомляє про 13 постраждалих, вони отримали опіки різного ступеня тяжкості. Два пацієнти знаходяться в критичному стані.
Начальник пожежно-рятувального батальйону Форт-Лодердейла Стівен Голан розповів, що інцидент стався під час проходу катера річкою Нью-Ривер.
Причина інциденту поки не названа, її обставини вивчають фахівці.
CNN відзначає, що мова йде про катер Wellcraft довжиною 12,5 метра.
Влада повідомляє про 13 постраждалих, вони отримали опіки різного ступеня тяжкості. Два пацієнти знаходяться в критичному стані.
Начальник пожежно-рятувального батальйону Форт-Лодердейла Стівен Голан розповів, що інцидент стався під час проходу катера річкою Нью-Ривер.
Причина інциденту поки не названа, її обставини вивчають фахівці.
CNN відзначає, що мова йде про катер Wellcraft довжиною 12,5 метра.
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