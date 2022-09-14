У США закликали починати готуватися до розпаду Росії

16:52 14 вересня Київ, Україна

Колишній командувач армією США в Європі, генерал Бен Ходжес закликав починати готуватися до розпаду Росії з низки причин і зменшити геополітичні наслідки цього процесу.



Про це повідомляє Ходжес у The Telegraph.



Він зазначив, що керівництво Росії переживає кризу довіри, а виявлені під час війни з Україною слабкості Росії, швидше за все, призведуть до початку кінця.. Крах країни, яка охоплює понад 120 етнічних груп, спочатку може бути поступовим, але може щось неконтрольоване.

"Якщо ми не підготуємось до такої можливості, як ми не підготувалися до розпаду Радянського Союзу, це може створити величезну нестабільність у нашій геополітиці".

Більше деталей: Генерал Бен Ходжес додав, що є як мінімум три фактори, які можуть призвести до розпаду Росії.



По-перше , це падіння внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності Кремля.. Російські чоловіки, колись спокушені розмірами зарплат в армії, уникають масового вербування. Це загострило непропорційне вербування етнічних меншин із Чечні та інших країн у віддалених регіонах – груп, які найлегше використовувати як гарматне м'ясо. За словами генерала, якщо чеченці, наприклад, вирішать розв'язати ще одну війну за незалежність, путін не знайде військових ресурсів для боротьби з ними. Відсутність реакції з боку керівництва спричинить низку подібних повстань по країні.



По-друге , російська економіка через втрату енергетичних ринків, які раніше компенсували відсутність сучасної промисловості в Росії, не зможе підтримувати населення в 144 млн.. доларів.



Росія також робила ставку на експорт зброї, але жодна країна зараз не зацікавлена в покупці такої зброї: "навіть у Росії криниця стоїцизму має свої межі".



Третій чинник – малонаселеність Росії щодо територій, які має країна.

"Ці цифри ускладнюють досягнення громадянської солідарності у найкращі часи, але зараз, коли метрополія перебуває у слабкій позиції, будь-яке почуття національної ідентичності може швидко погіршитися.

Спільно ці дилеми становлять дуже серйозний виклик Заходу. Якщо ви зробите це неправильно, ми можемо зіткнутися з крахом. Наша нездатність підготуватися до останнього розпаду Росії близько 30 років тому і, як наслідок внутрішнім проблемам в Росії, ймовірно, призвели до президентства путіна. Ми не можемо ризикувати бути неготовими вдруге.