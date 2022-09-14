У США закликали починати готуватися до розпаду Росії

Колишній командувач армією США в Європі, генерал Бен Ходжес закликав починати готуватися до розпаду Росії з низки причин і зменшити геополітичні наслідки цього процесу.
Про це повідомляє Ходжес у The Telegraph.
Він зазначив, що керівництво Росії переживає кризу довіри, а виявлені під час війни з Україною слабкості Росії, швидше за все, призведуть до початку кінця.. Крах країни, яка охоплює понад 120 етнічних груп, спочатку може бути поступовим, але може щось неконтрольоване.
Більше деталей: Генерал Бен Ходжес додав, що є як мінімум три фактори, які можуть призвести до розпаду Росії.
По-перше , це падіння внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності Кремля.. Російські чоловіки, колись спокушені розмірами зарплат в армії, уникають масового вербування. Це загострило непропорційне вербування етнічних меншин із Чечні та інших країн у віддалених регіонах – груп, які найлегше використовувати як гарматне м'ясо. За словами генерала, якщо чеченці, наприклад, вирішать розв'язати ще одну війну за незалежність, путін не знайде військових ресурсів для боротьби з ними. Відсутність реакції з боку керівництва спричинить низку подібних повстань по країні.
По-друге , російська економіка через втрату енергетичних ринків, які раніше компенсували відсутність сучасної промисловості в Росії, не зможе підтримувати населення в 144 млн.. доларів.
Росія також робила ставку на експорт зброї, але жодна країна зараз не зацікавлена в покупці такої зброї: "навіть у Росії криниця стоїцизму має свої межі".
Третій чинник – малонаселеність Росії щодо територій, які має країна.
По-перше , це падіння внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності Кремля.. Російські чоловіки, колись спокушені розмірами зарплат в армії, уникають масового вербування. Це загострило непропорційне вербування етнічних меншин із Чечні та інших країн у віддалених регіонах – груп, які найлегше використовувати як гарматне м'ясо. За словами генерала, якщо чеченці, наприклад, вирішать розв'язати ще одну війну за незалежність, путін не знайде військових ресурсів для боротьби з ними. Відсутність реакції з боку керівництва спричинить низку подібних повстань по країні.
По-друге , російська економіка через втрату енергетичних ринків, які раніше компенсували відсутність сучасної промисловості в Росії, не зможе підтримувати населення в 144 млн.. доларів.
Росія також робила ставку на експорт зброї, але жодна країна зараз не зацікавлена в покупці такої зброї: "навіть у Росії криниця стоїцизму має свої межі".
Третій чинник – малонаселеність Росії щодо територій, які має країна.
Спільно ці дилеми становлять дуже серйозний виклик Заходу. Якщо ви зробите це неправильно, ми можемо зіткнутися з крахом. Наша нездатність підготуватися до останнього розпаду Росії близько 30 років тому і, як наслідок внутрішнім проблемам в Росії, ймовірно, призвели до президентства путіна. Ми не можемо ризикувати бути неготовими вдруге.
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