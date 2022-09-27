У США прийнято рішення про введення санкцій відносно Ірану

Сполучені Штати внесли в четвер вісім юридичних осіб в список , пов'язаний з антиіранська санкціями. Про це повідомляється в повідомленні Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Мінфіну США

У списку фігурують кілька іранських компаній, а також юрособи з ОАЕ, Німеччині та спеціального адміністративного району КНР Гонконгу. Це компанії, що займаються виробництвом, стали, алюмінію та заліза, а також їх дочірні підприємства, які виступають в ролі торгових агентів.

"Іранський режим продовжує використовувати прибуток, отриманий від діяльності виробників металів і іноземних торгових агентів, щоб фінансувати дестабілізуючий поведінку в усьому світі", - стверджує міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Вся власність і майнові інтереси потрапили в список компаній блокуються на території США. Американським громадянам заборонено проводити з ними будь-які операції. Мінфін США також погрожує санкціями і іноземним компаніям за ведення справ з фігурантами списку.

5 листопада 2018 року США відновили санкції відносно Ірану в повному обсязі. Під них підпали експортні поставки іранської нафти, а також понад 700 банків, компаній та фізичних осіб. Це сталося після виходу Вашингтона 8 травня 2018 року через Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, в зв'язку з чим майбутнє ядерної угоди опинилося під питанням.