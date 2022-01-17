У США склав присягу новий глава NASA

18:47 03 травень Київ, Україна

Віцепрезидентка США Камала Харріс привела до присяги нового керівника Нацуправління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Білла Нельсона.

Про це повідомила офіційна представниця заступника голови адміністрації Сабріна Сингх в Twitter.



У церемонії взяли участь дружина Нелсьона, його син, кандидат на посаду заступника глави NASA, колишній астронавт Пем Мелрой і двоє колишніх керівників агентства - Чарльз Болден (2009-2017) і Джеймс Брайденстайн (2018-2021). Останній був присутній віртуально.



На захід доставили зразок місячного ґрунту масою 129 грамів. Він був доставлений на Землю в 1972 році учасниками 16-ої експедиції американської програми Apollo.



78-річний Нельсон був одноголосно затверджений на посаді Сенатом Конгресу США 29 квітня.