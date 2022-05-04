У США з'явиться клініка для лікування людей з постковідним синдромом

11:53 03 серпня Київ, Україна

Близько 30% пацієнтів, які перенесли коронавірус, мають затяжні симптоми, в зв'язку з такою статистикою, в США відкривають першу клініку, яка буде спеціалізуватися на лікуванні тривалого ковіду (Long-COVID).





Близько п'яти місяців після зараження Про це повідомляє Stanford Medicine.Близько п'яти місяців після зараження COVID-19 Розі Флорес лежала на дивані у себе вдома в Маунтін-В'ю, Каліфорнія, почуваючись дуже втомленою, щоб навіть ходити по квартирі. "Я пам'ятаю, як я йшла, щоб взяти ковдру, і не дихала", - розповідає 47-річна Флорес, у якої в липні 2020 був позитивний тест на коронавірус.

"Мої руки були схожі на локшину. Телефонна розмова мене виснажувала. Моє життя проходило на дивані», - говорить вона.

Майже через рік ця втома нарешті стала проходити. У грудні вона повернулася на роботу за сумісництвом як координаторка проєктів в Стенфордському університеті. Восени в Флорес діагностували симптоми поствірусного COVID-19 або так званого - тривалого COVID.



Ця недавно описана хвороба, яка, за оцінками, вражає до 30% людей, які видужали від коронавірусу, привернула увагу ЗМІ, федерального уряду та медичної спільноти в США, викликаючи побоювання, що довгостроковий вплив коронавірусу на здоров'я населення може бути величезним.



Таким чином, клініку з лікування постковідного синдрому вирішили відкрити на базі Стенфордського університету.



Дослідження показують, що постковідний синдром характерний для багатьох, хто перехворів, протягом декількох місяців і навіть року після зараження. За даними дослідження, до 30% живуть з вираженими симптомами COVID-19 протягом 9 місяців після хвороби. Дані іншої роботи показують, що половина пацієнтів з Long-COVID (учасники представляли 56 країн) не могли повернутися до колишнього ритму і працювати повний день протягом пів року після хвороби.



Вчені зі Стенфорда також проводили власні дослідження і встановили, що 70% госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів зберегли хоча б один симптом протягом декількох місяців. Тому фахівці зі Стенфорда прагнуть змінити підхід по догляду за людьми з постковідним синдромом і розробити комплексну терапію.



В клініку, що спеціалізується на Long-COVID, увійдуть багато фахівців, в тому числі кардіолог, пульмонолог, гематолог і аудіолог.



Лікарі будуть збирати клінічні дані під час догляду за пацієнтами, що допоможе краще прогнозувати ускладнення хвороби і вчасно планувати профілактичні заходи.



Основні симптоми постковідного синдрому: