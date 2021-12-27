У США з'явиться 51-й штат

06:07 21 квітень Київ, Україна

Найближчими днями США можуть поповнитися ще одним штатом. На цьому тижні відбудеться голосування за законодавство, яке передбачає, що округ Колумбія отримає одного представника в Палаті і двох сенаторів в Сенаті США і стане 51-им штатом.



Про це пише The Washington Times.

"Занадто довго понад 700 000 жителів Вашингтона, округ Колумбія, були позбавлені повноцінного представництва в Конгресі США", - йдеться в заяві Управління бюджетом і адміністративної політики.

Підконтрольна демократам Палата представників на цьому тижні повинна проголосувати за законодавство, яке передбачає, що округ Колумбія отримає одного представника в Палаті і двох сенаторів в Сенаті США.



Нова адміністративна одиниця буде перейменована в штат Вашингтон, Співдружність Дугласа, на честь американської ікони цивільних прав Фредеріка Дугласа. Федеральні будівлі залишаться поза територією нового штату.



У минулому році Палата представників також прийняла законодавство про те, щоб зробити округ Колумбія штатом, але рішення не підтримав Сенат, тоді підконтрольний республіканцям.



Республіканці проти цього кроку, заявляючи, що це не більше ніж спроба зміцнити владу демократів в Конгресі, розширивши їхнє представництво.



В окрузі Колумбія проживають більше жителів, ніж в штатах Вермонт і Вайомінг, а його жителі платять більше федеральних податків, ніж в інших 22 штатах.



Останній раз нові штати з'явилися в США в 1959 році, коли цей статус отримали Аляска, ставши 49-м штатом, і Гаваї (50-й штат).



В округ Колумбія входять американська столиця Вашингтон, а також Джорджтаун і графство Вашингтон. Округ був створений разом з містом для того, щоб столиця США не підкорялася ні одному штату.