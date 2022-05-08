У США відреагували на смерть білоруського активіста Віталія Шишова

07:59 04 серпня Київ, Україна

Влада США заявила, що засмучена загибеллю важливого члена білоруського громадянського суспільства Віталія Шишова і стежитиме за ходом розслідування.

Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу.

"Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну смерть Віталія Шишова. Ми будемо продовжувати уважно стежити за розслідуванням українською владою причин його смерті", - сказав представник Держдепу.

При цьому Прайс зазначив, що Шишов був важливим членом білоруського громадянського суспільства, який жив за межами своєї країни "через репресії і тривалі переслідування журналістів, політичної опозиції, спортсменів і простих громадян з боку режиму Лукашенка".



Нагадаємо, глава Білоруської будинку зник напередодні в Києві. Шишов відправився на пробіжку і не повернувся. Його знайшли повішеним у лісосмузі недалеко від будинку, де він проживав.