У США не вірять, що росія наважиться зупинити постачання нафти

12:45 12 вересня Київ, Україна

Адміністрація Джо Байдена впевнена, що своїми погрозами припинити постачання нафти, у разі введення стелі цін, президент росії володимир путін просто блефує, оскільки в умовах санкцій російській владі просто не буде чим фінансувати державні витрати, в тому числі війну з Україною.





Проте чиновники Білого дому визнають, що такий ризик все ж таки можливий і якщо його буде реалізовано, то світові ціни на нафту дійсно можуть дійти до $150 за барель, що негативно позначиться вже на самих



Щоб пом'якшити ризики для Європи, США активно прораховують можливості збільшення постачання енергоресурсів до ЄС: насамперед йдеться про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ). На постачання газу з росії припадало близько 40% потреб Європи, тепер ці обсяги намагаються замістити США — близько 70% усього американського ЗПГ зараз прямує до ЄС. Більше того, США вже перевиконали ціль з постачання газу до Європи на 15 млрд кубів газу: з березня вони поставили понад 30 млрд кубів газу, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.



«Позитивним» чинником зниження тиску енергетичної кризи може стати рецесія в європейській економіці, зазначають експерти: уповільнення ВВП Європи знизить попит на енергоносії і таким чином знизить тиск на ціни. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, близькі до Білого дому.Проте чиновники Білого дому визнають, що такий ризик все ж таки можливий і якщо його буде реалізовано, то світові ціни на нафту дійсно можуть дійти до $150 за барель, що негативно позначиться вже на самих США . Більше того, зростання вартості енергоносіїв може не просто наростити проблеми в Європі до критичного рівня, а й вбити клин у відносини США та Євросоюзу, які до цього часу були одностайними щодо українських подій, зазначає видання.Щоб пом'якшити ризики для Європи, США активно прораховують можливості збільшення постачання енергоресурсів до ЄС: насамперед йдеться про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ). На постачання газу з росії припадало близько 40% потреб Європи, тепер ці обсяги намагаються замістити США — близько 70% усього американського ЗПГ зараз прямує до ЄС. Більше того, США вже перевиконали ціль з постачання газу до Європи на 15 млрд кубів газу: з березня вони поставили понад 30 млрд кубів газу, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.«Позитивним» чинником зниження тиску енергетичної кризи може стати рецесія в європейській економіці, зазначають експерти: уповільнення ВВП Європи знизить попит на енергоносії і таким чином знизить тиск на ціни.

«Якщо Європа увійде до рецесії, попит на широкий спектр продуктів, вочевидь, зменшиться. Ми знаходимося в такій збоченій ситуації, що насправді це може бути позитивно», — сказав Дін Бейкер, економіст та співзасновник Центру економічних та політичних досліджень.

При цьому зупинка постачання газу до ЄС з росії не вдарить по США зовсім, зазначають економісти, близькі до Білого дому, — навпаки, це може мати позитивний ефект для газової галузі, яка тільки виграє від зростання попиту. Чиновники, відповідальні за прорахунок ризиків, зазначають, що торгівля з ЄС торкнеться лише 1% ВВП США, тому ефект буде мінімальним. Проте зупинка постачання нафти з росії може вдарити по США значно — створити новий виток інфляції та довести ціни на бензин у США до нового рекорду «буквально за одну ніч».



Проте американські чиновники не вірять, що росія наважиться зупинити постачання нафти. Вони переконані, що такий різкий крок просто знищить нафтову галузь країни, якій доведеться зупинити видобуток на деяких проєктах, заморозити свердловини та зіткнутися з надлишком енергоресурсів на внутрішньому ринку. Оперативно наростити видобуток після такого рішення російська влада буде просто не в змозі, упевнена американська влада.