У США не можуть обрати спікера Конгресу

09:43 04 січня Київ, Україна

У перший день роботи після різдвяних канікул Конгрес Сполучених Штатів не зміг обрати нового спікера, оскільки праве угруповання всередині Республіканської партії заблокувало призначення на посаду кандидата Кевіна Маккарті.



Про це повідомляє The New York Times.

"Республіканці зайшли в глухий кут щодо питання про те, хто очолить їхню нову більшість після того, як представник штату Каліфорнія Кевін Маккарті втратив три голоси в боротьбі за вищу посаду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, заколот було піднято ультраконсервативними законодавцями, які протягом кількох тижнів протистояли Маккарті, паралізувавши роботу Палати представників у перший день правління республіканської більшості, затримавши приведення до присяги сотень членів Конгресу, відклавши будь-яку законодавчу роботу та викриття глибоких розбіжностей..

"Після трьох безрезультатних голосувань Палата представників закрилася без лідера у другій половині дня у вівторок, погодившись знову зібратися опівдні, щоб розпочати процес наново", - пишуть журналісти.

У той самий час Кевін Маккарті заявив, що не відступатиме, доки не отримає цю посаду.

"Я залишаюся, поки ми не виграємо. Я знаю дорогу", - сказав Маккарті журналістам між другим та третім голосуваннями.

Під час голосування ввечері 3 січня Маккарті набрав лише 203 голоси членів Республіканської партії. Щоб здобути посаду, йому необхідно не менше 218 голосів. Водночас, демократи одноголосно підтримали свого кандидата Гакіма Джефріса, який отримав на 212 голосів більше, ніж Маккарті.



Внутрішньопартійна опозиція в Республіканській партії висуває Маккарті претензії особистого та ідеологічного плану. Зокрема, вони вимагають спростити процедуру імпічменту спікера.



Востаннє Палаті представників не вдавалося обрати спікера у першому турі 1923 року. Тоді для обрання кандидата знадобилося дев'ять турів.