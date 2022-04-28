У США на федеральному рівні дозволені для страти електростілець, газ і розстріл

13:21 29 листопада Київ, Україна

Як не дивно і жахливо це звучить, але в одній з прогресивних, релігійних і гуманних країн - США - досі застосовують смертну кару. Стало відомо про ще одне моторошне рішення, прийняте Мін'юстом США, про розширення списку способів здійснення смертної кари. З 24 грудня засуджених на федеральному рівні до смертної кари можна буде стратити будь-яким законним способом. Тепер, крім ін'єкції, дозволено застосовувати електричний стілець, отруйний газ і розстріл.

Відзначається, що з 24 грудня засуджених на федеральному рівні до смертної кари можна буде стратити будь-яким законним способом в тому штаті, де було винесено вирок.

За період між 24 грудня і 20 січня (дата інавгурації нового президента США) нинішнє керівництво Мін'юсту планує провести ще кілька страт злочинців. Це пов'язано з тим, що Джозеф Байден, який є лідером президентських перегонів, виступає проти смертної кари, на відміну від свого опонента.

За даними агентства, протягом 2020 року в США було страчено 15 осіб, вісім з них - на федеральному рівні.

Як повідомлялося, першу за 17 років страту на федеральному рівні в США здійснили в липні поточного року. За допомогою смертельної ін'єкції був страчений 47-річний Даніель Льюїс Лі, якого звинуватили у вбивстві торговця зброєю і членів його сім'ї.