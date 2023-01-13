У США можуть зобов'язати лікарів рятувати немовлят, що вижили після спроби аборту

17:25 13 січня Київ, Україна

Палата представників Конгресу США, очолювана зараз республіканцями, ухвалила законопроєкт, який зобов'язує медиків намагатися зберегти життя дитині, яка вижила після спроби аборту.



Про це повідомляє американський телеканал CNN.



Проголосований законопроєкт передбачає штраф або позбавлення волі на строк до п'яти років для медпрацівників, які не дотримуються вимог про надання медичної допомоги немовляті. Йдеться саме про дітей, які народилися живими під час або після спроби аборту.



Законопроєкт не передбачає покарання для матері та надає їй захист від будь-якого судового переслідування.



Автор документа, конгресвумен Енн Вагнер, стверджує, що додатковий захист для немовлят, які вижили після спроб аборту, необхідний, оскільки “багатьом із цих милих малюків відмовляють у медичній допомозі, яка необхідна їм для того, щоб вони могли жити та процвітати”.



Законопроєкт уже розкритикували інші політики та правозахисники. Демократ Джеррі Надлер зазначив, що законопроєкт "безпосередньо втручається у медичний висновок лікаря та диктує медичний стандарт надання допомоги", який може лише поставити життя немовляти під більший ризик.

"Цей законопроєкт чітко пояснює: республіканці Палати представників явно відкидають волю переважної більшості американців, які в листопаді проголосували за підтримку легальних абортів", - заявила Міні Тімаража, президентка організації NARAL, яка бореться з обмеженнями щодо абортів.

Крім того, республіканці проголосували за ухвалення резолюції, яка засуджує насильство проти закладів, груп та церков, які виступають проти абортів. Рішення мотивували тим, що після скасування Ро проти Вейда ці групи найчастіше ставали об'єктами політичного насильства.