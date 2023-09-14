У США страчують вбивцю 11 людей у ​​синагозі Піттсбурга

13:26 03 серпня Київ, Україна

Присяжні в США одноголосно засудили Роберта Бауерса до страти за масове вбивство, яке він влаштував у синагозі в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, у жовтні 2018 року. Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє The New York Times.



Суд розглядав справу як масове вбивство із обтяжливою обставиною – мотивом ненависті. Під час стрілянини Бауерс вигукував антисемітські гасла та закликав убивати всіх євреїв.



Стрілянина в пітсбурзькій синагозі "Дерево життя" 27 жовтня 2018 року стала наймасовішим вбивством проти антисемітизму в історії США. Як повідомили ЗМІ, Бауерс, озброєний гвинтівкою та кількома пістолетами, увірвався до синагоги під час суботньої молитви і відкрив вогонь по парафіянах. До цього він писав в інтернеті пости із погрозами на адресу єврейських організацій.



Вирок Бауерсу – перший смертний вирок, винесений США під час правління адміністрації президента Джо Байдена. Захист наводив аргументи про нестабільний психічний стан обвинуваченого в момент скоєння злочину, проте присяжні не вважали їх доказовими.