У США через збій скасували всі внутрішні авіарейси, проводиться розслідування

19:02 11 січня Київ, Україна





Про це повідомляє The Washington Post.



Як зазначається, Федеральне авіаційне управління (FAA) США заявило, що наказує авіакомпаніям призупинити всі внутрішні вильоти до 9 години ранку за східним часом (16:00 за Києвом), поки воно намагається відновити свою систему повідомлень про повітряні завдання NOTAM.



Міністр транспорту США Піт Буттіджич сказав, що зв'язувався з FAA щодо відключення. У ніч на 11 січня в системі цивільної авіації Сполучених Штатів стався збій, через який було скасовано всі внутрішні рейси в країні. Президент США Джо Байден доручив провести розслідування інциденту.Про це повідомляє The Washington Post.Як зазначається, Федеральне авіаційне управління (FAA) США заявило, що наказує авіакомпаніям призупинити всі внутрішні вильоти до 9 години ранку за східним часом (16:00 за Києвом), поки воно намагається відновити свою систему повідомлень про повітряні завдання NOTAM.Міністр транспорту США Піт Буттіджич сказав, що зв'язувався з FAA щодо відключення.

"FAA працює над швидким і безпечним вирішенням цієї проблеми, щоб повітряний рух міг відновити нормальну роботу, і продовжуватиме надавати оновлену інформацію", - повідомив він.

Незабаром сервіс FlightAware, який відстежує авіарейси, зафіксував понад 1200 затримок літаків.



Незадовго до 9 години ранку за східним часом Федеральне авіаційне управління оголосило, що повітряний рух відновлюється в аеропортах по всій території Сполучених Штатів.

"FAA визначило, що систему безпеки, порушену нічним відключенням, повністю відновлено, і загальнонаціональну наземну зупинку буде негайно скасовано", - сказав міністр Буттіджич.

На цей момент FlightAware повідомив вже про 4 тисячі затриманих рейсів.



Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що президента Байдена поінформовано про збої в роботі NOTAM. З її слів, він доручив Міністерству транспорту розслідувати причини інциденту.



Як наголосила чиновниця, поки що немає жодних свідчень на користь того, що збій могла викликати кібератака.



За словами Майкла Маккорміка, колишнього співробітника агентства, загальнонаціональна зупинка польотів, запроваджена FAA, була першим подібним кроком у США з часу терористичних атак 11 вересня 2001 року. При цьому в Пентагоні зазначили, що збій не торкнувся військових Сполучених Штатів.