У США хочуть розсекретити документи про теракти 11 вересня

15:34 10 серпня Київ, Україна

Напередодні 20-ї річниці Сполучені Штати Америки можуть зняти гриф секретності з документів про теракти 11 вересня 2001 року.

Про це йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

"Як я обіцяв під час своєї кампанії, адміністрація прихильна до забезпечення максимального рівня прозорості відповідно до закону і дотримання строгих вказівок, випущених під час адміністрації Обами-Байдена, щодо використання державної таємниці", - йдеться в заяві Байдена.

"У зв'язку з цим я вітаю сьогоднішнє звернення Міністерства юстиції, в якому воно висловлює прихильність знову розглянути документи, на які раніше уряд розповсюдив гриф секретності, і зробити це якомога швидше", - наголошується в публікації на сайті Білого дому.