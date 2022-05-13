У США хочуть розсекретити документи про теракти 11 вересня

15:34 10 серпня Київ, Україна

Напередодні 20-ї річниці Сполучені Штати Америки можуть зняти гриф секретності з документів про теракти 11 вересня 2001 року.
 
Про це йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.
"Як я обіцяв під час своєї кампанії, адміністрація прихильна до забезпечення максимального рівня прозорості відповідно до закону і дотримання строгих вказівок, випущених під час адміністрації Обами-Байдена, щодо використання державної таємниці", - йдеться в заяві Байдена.
"У зв'язку з цим я вітаю сьогоднішнє звернення Міністерства юстиції, в якому воно висловлює прихильність знову розглянути документи, на які раніше уряд розповсюдив гриф секретності, і зробити це якомога швидше", - наголошується в публікації на сайті Білого дому.
Як відомо, терористичний акт 11 вересня 2001 року (також відомий як 9/11) - серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації «Аль-Каїда», здійснена 11 вересня 2001 року на території США за допомогою захоплених пасажирських літаків. В результаті нападу загинули 2996 осіб, більше ніж 6000 отримали поранення. Таким чином, теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв; інфраструктура зазнала збитків на суму не менше 10 млрд доларів США.