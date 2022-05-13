У США хочуть розсекретити документи про теракти 11 вересня

Напередодні 20-ї річниці Сполучені Штати Америки можуть зняти гриф секретності з документів про теракти 11 вересня 2001 року.
Про це йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.
Як відомо, терористичний акт 11 вересня 2001 року (також відомий як 9/11) - серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації «Аль-Каїда», здійснена 11 вересня 2001 року на території США за допомогою захоплених пасажирських літаків. В результаті нападу загинули 2996 осіб, більше ніж 6000 отримали поранення. Таким чином, теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв; інфраструктура зазнала збитків на суму не менше 10 млрд доларів США.
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