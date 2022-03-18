У США День скасування рабства став офіційним святом

08:59 18 червня Київ, Україна

Глава США Джо Байден підписав законопроєкт про визнання Дня скасування рабства, який відзначається 19 червня, федеральним святом.

Про це повідомляють AP і USA Today.

У вівторок члени Сенату Конгресу США одноголосно схвалили проєкт закону, який закріплює статус федерального свята за Днем скасування рабства. На наступний день цей документ затвердила Палата представників. Відзначається, що з 429 конгресменів, які проголосували, тільки 14 виступили проти, і всі вони - республіканці.

«Наші федеральні свята відображають найважливіші віхи в історії країни, і скасування рабства - одна з таких віх», - заявила член Палати представників від штату Нью-Йорк Керолін Мелоні.

Як відомо, аналогічний проєкт закону демократи намагалися провести через Конгрес в липні минулого року, але тоді сенатор-республіканець Рон Джонсон заблокував голосування, аргументувавши це тим, що зайвий вихідний день для держслужбовців буде обходитися скарбниці в 600 млн доларів на рік.



Як відомо, 16-й президент США Авраам Лінкольн 1 січня 1863 року видав прокламацію про звільнення рабів. Через опір південних штатів документ не набув чинності де-факто до закінчення Громадянської війни в США (1861-1865). У грудні 1865 року було ухвалено 13-у поправку до Конституції, яка фактично скасувала рабство на всій території країни.



19 червня 1865 року прокламація про звільнення рабів була оголошена в Техасі - останньому з Конфедерації південних штатів, де це сталося.



Зараз День звільнення вже відзначають на своєму рівні 49 з 50 штатів, за винятком Гаваїв, а також федеральний округ Колумбія.